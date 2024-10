Crotone, nascosti in una canaletta oltre 200 grami di cocaina: indagini in corso

Una notevole quantità di cocaina è stata scoperta dagli agenti di Polizia impegnati in un normale controllo nel quartiere di Fondo Gesù a Crotone.

Un'intuizione dovuta al fatto che la vegetazione circostante all'area controllata, solitamente inaccessibile, appariva schiacciata e pressata come a formare una specie di sentiero.

Un rapido controllo ha permesso poi di notare quasi subito un involucro marrone nascosto in un pluviale, contenente al suo interno due buste sigillate con dei panetti di quella che si scoprirà essere cocaina: 210 grammi per la precisione, sequestrati dagli agenti per ulteriori controlli.

Si indaga ora per tentare di risalire ai possibili responsabili della sostanza stupefacente, al momento sequestrata a carico di ignoti.