Crotone, sparatoria nel quartiere di Lampanaro: due feriti, uno è grave

Attimi di paura nel primo pomeriggio odierno a Lampanaro, quartiere periferico di Crotone, dove sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco a danno di due soggetti, rimasti entrambi gravemente feriti. Sul posto sono rapidamente giunti i soccorritori del 118 assieme a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno presidiato la zona.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 15 lungo Via Don Giuseppe Puglisi. Uno dei due feriti verserebbe in condizioni critiche, al punto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Catanzaro. Grave anche l'altra vittima, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Si stanno ora svolgendo i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'accaduto.