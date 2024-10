Omicidio Chimirri, agente iscritto nel registro degli indagati: ha sparato per difendersi

La Procura di Crotone ha formalmente iscritto nel registro degli indagati il vice-ispettore di Polizia Giuseppe Sortino, trentasettenne rimasto gravemente ferito dopo una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio (LEGGI) nel quartiere periferico di Lampanaro, costata la vita al pizzaiolo Francesco Chimirri. Un fatto di sangue nel quale il procuratore pitagorico, Giuseppe Capoccia, conferma alcune indiscrezioni trapelate nel corso dei primissimi rilievi svolti ieri.

Il poliziotto, infatti, avrebbe assistito ad un incidente stradale di lieve entità decidendo di seguire l'autovettura che non si era fermata. Giunto sul luogo dello scontro, dopo essersi qualificato come agente di Polizia, sarebbe stato dapprima insultato e minacciato, per poi essere brutalmente aggredito non solo dagli occupanti dell'autovettura, ma anche da altre persone sopraggiunte nel frattempo ed ora in fase di identificazione.

A seguito delle percosse, l'agente avrebbe estratto l'arma d'ordinanza ed esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali andato a segno a danno del pizzaiolo, per poi essere ulteriormente malmenato dai parenti della vittima. In un video amatoriale, diffuso a poche ore dai fatti, si vede tra l'altro il figlio della vittima raccogliere la pistola da terra nel tentativo di sparare all'agente inerme a terra.

Per tali motivi, essendo necessarie ulteriori indagini per chiarire completamente la dinamica dell'accaduto, la Procura di Crotone ha iscritto l'agente di Polizia nel registro degli indagati.