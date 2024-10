Sparatoria a Crotone, il bilancio s’aggrava: c’è un morto, grave un poliziotto

È più grave di quanto anticipato il bilancio della sparatoria avvenuta in pieno giorno, erano infatti circa le 15/15:30 di questo pomeriggio, a Crotone, nel quartiere periferico di Lampanaro, alle porte del capoluogo (QUI).

Non ce l’ha fatta la vittima, Francesco Chimirri, 44enne rimasto dapprima gravemente ferito e rinvenuto in condizioni critiche dai soccorritori del 118, da quanto appreso raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco e poi giunto già cadavere presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

A sparargli - sempre secondo le prime informazioni - sarebbe stato un poliziotto le cui generalità non sono state rese note. Lo stesso agente è rimasto anch’egli ferito gravemente, motivo per il quale è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro.

La dinamica dell’accaduto è comunque ancora tutta da chiarire, a partire dal fatto se l’agente, al momento del fatto, fosse o meno in servizio, presumendo che questi abbia sparato con l’arma d’ordinanza, poi ritrovata a terra lungo via Don Giuseppe Puglisi. Si contano numerosi proiettili esplosi, che fortunatamente non hanno provocato ulteriori feriti.

Al momento sul posto proseguono i rilievi da parte dei Carabinieri, che presidiano l'area assieme alla Guardia di Finanza ed alla Polizia.

La vittima, residente a Crotone, lavorava come pizzaiolo nella vicina Isola Capo Rizzuto: si cerca ora di fare luce sull'accaduto e su eventuali conoscenze tra i due.

(notizia in aggiornamento)