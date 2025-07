Crotone, bimbo si perde in spiaggia e familiare ha un malore: ritrovato poco dopo

Una donna ha avvertito un improvviso malore nel primo pomeriggio odierno sul lungomare di Crotone, mentre era alla ricerca di un bambino che si era perso. È accaduto a ridosso dell'ora di pranzo, con i familiari impegnati nelle ricerche del ragazzino che si era allontanato dall'ombrellone familiare raggiungendo tutt'altra parte della spiaggia cittadina.

La donna, evidentemente preoccupata, sarebbe svenuta mentre camminava sotto al sole, crollando così a terra. Numerosi i bagnanti, i passanti ed i residenti del posto che sono prontamente intervenuti a soccorso della malcapitata, allertando dapprima il 118 e, successivamente, appreso dell'accaduto, anche i Carabinieri.

Fortunatamente, mentre i militari giungevano sul posto, il ragazzino è stato ritrovato sano e salvo, accolto da un applauso da tutti i presenti che lo hanno così riconsegnato ai familiari. Nel mentre, i sanitari del 118 hanno tenuto per qualche minuto in osservazione la donna, senza riscontrare alcun trauma o ferita, ad esclusione del brutto spavento vissuto. Terminati i controlli non è stato necessario trasferirla in ospedale per ulteriori accertamenti,