Crotone, tragico impatto sulla consortile per la Statale 106: morto un centauro

Sarebbe morto per le gravi ferite riportate poco dopo il ricovero in ospedale il motociclista cinquantatreenne rimasto coinvolto in un violento incidente stradale questa mattina a Crotone. Il tragico impatto si è verificato lungo Via Leonardo Da Vinci, strada consortile che si collega alla Statale 106.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara, e sul posto sono ancora presenti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori - allertati da numerosi automobilisti - ed il tempestivo trasferimento in pronto soccorso, le condizioni della vittima (M. S. le iniziali) sarebbero apparse subito come critiche.

L'uomo sarebbe poi morto poco dopo il ricovero d'urgenza a causa dei gravi traumi riportati. Si attende ora la fine dei rilievi per comprendere la dinamica del sinistro.