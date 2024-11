Crotone, incendiata autovettura nella notte: indagini in corso

Si indaga circa il rogo di un'auto avvenuto questa notte a Crotone, in una traversa di Via Mario Nicoletta, dove un'Opel Agila parcheggiata su strada è stata distrutta dalle fiamme che hanno danneggiato anche altre due vetture. L'episodio si è verificato attorno alla mezzanotte, e non si registrano feriti.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i danni del rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi anche ai vicini negozi e palazzi.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, sono iniziati i rilievi da parte della Polizia, che indaga senza escludere alcuna pista.