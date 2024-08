Crotone, pizzicati a gettare la spazzatura fuori orario: identificati e sanzionati

Proseguono senza sosta i controlli del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone, che nei giorni scorsi ha identificato e sanzionato almeno due persone per abbandono di rifiuti in orario non consentito. Gli episodi sono stati registrati nel quartiere di Farina tramite una delle diverse fototrappole installate proprio in prossimità dei cassonetti.

In particolare, nei due casi si vedono delle persone intente a gettare dei rifiuti di varia natura - tra cui dei sacconi neri, il cui impiego è vietato - in pieno giorno, e dunque al di fuori degli orari consentiti. In entrambi i casi è stato possibile rintracciare i numeri di targa ed identificare i trasgressori, che sono stati sanzionati.

I controlli contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e degli ingombranti proseguirà anche attraverso l'impiego di servizi ed appostamenti in borghese.