Raffica di controlli nel crotonese: sanzioni, denunce ed arresti

Un'attività straordinaria di controllo del territorio ha riguardato, nei giorni scorsi, i comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto e Cirò Marina, dove gli agenti dei vari reparti della Questura hanno identificato 990 persone e controllato 470 veicoli. Controlli che non hanno risparmiato le attività commerciali, e che hanno portato a diverse sanzioni, denunce ed un arresto.

Complessivamente, sono state elevate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e 2 sanzioni amministrative a carico di altrettante attività: il titolare di una di queste è stato inoltre denunciato a piede libero per l'omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Denunciato anche un altro soggetto, poichè, fermato per un controllo stradale, si sarebbe rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. Inoltre, è stato tratto in arresto un cittadino crotonese, condannato in via definitiva ad un anno di reclusione per furto aggravato: prelevato dalla sua abitazione è stato trasferito in carcere.

I controlli - che proseguiranno per tutta l'estate, con particolare attenzione ai luoghi turistici e della movida - hanno riguardato anche soggetti già sottoposti ai domiciliari e cittadini extracomunitari, al fine di accertare la loro regolare presenza sul territorio.