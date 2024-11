Controlli agli oleifici del crotonese: scoperte due irregolarità, sanzionati i titolari

Sono in corso dei controlli mirati agli oleifici sparsi nella provincia crotonese, impegnati in questo periodo in attività di frantoio. Il nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Crotone ha infatti avviato delle indagini rivolte in particolar modo agli scarichi ed agli scoli, al fine di verificare il corretto trattamento e smaltimento dei reflui della produzione dell'olio.

Numerosi centri ispezionati dagli agenti, che hanno riscontrato due irregolarità, rispettivamente a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto. In un caso è stato accertato il mancato rispetto della normativa sulle "acque vegetative" prodotte, mentre nell'altro l'oleificio non era stato autorizzato allo scarico delle acque.

Entrambi i titolari delle attività sono stati dunque denunciati a piede libero per violazioni al testo unico ambientale, e sanzionati. Dovranno ora regolarizzare la loro posizione.