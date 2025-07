Controlli a tappeto nel crotonese: scattano multe e contestazioni

Ben 659 persone identificate e 570 veicoli controllati: questo l'esito dei massicci controlli posti in essere dalla Polizia tra Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Le Castella e Cirò Marina, controlli intensificati su richiesta del questore al fine di aumentare la sicurezza sul territorio per tutelare cittadini e turisti nel corso dell'estate.

Le attività hanno riguardato le zone maggiormente frequentate delle località, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio di supefacenti ma anche dell'abuso dell'alcool, sopratutto da parte dei più giovani. Svolti inoltre dei controlli mirati verso soggetti già in stato di fermo, ed anche nei confronti di diversi soggetti migranti, al fine di verificare la loro regolarità.

Controllate anche 2 attività commerciali. Elevate complessivamente 11 sanzioni per violazioni varie al Codice della Strada, mentre nel comune di Isola Capo Rizzuto, presso un villaggio turistico, sono stati denunciati a piede libero 3 soggetti per aver attivato una serie di fuochi d'artificio. A seguito del controllo, sono state anche sequestrate 5 centraline per l'accensione dei fuochi pirotecnici, per un valore stimato in 17.500 euro.