Controlli in mare e su terra: sanzioni e sequestri nel crotonese

Proseguono le attività di controllo del litorale e degli specchi acquei da parte dei militari della Guardia Costiera di Crotone, con l’aumento dello sforzo operativo correlato alla stagione estiva e l’intensificazione dei servizi di polizia marittima, soprattutto nel fine settimana, attraverso l’impiego di motovedette e battelli veloci supportati via terra da pattuglie che hanno consentito di effettuare numerosi controlli ai diportisti in mare e, a terra, agli stabilimenti balneari.

In mare sono state controllate 28 unità tra natanti, imbarcazioni e moto d'acqua e 6 sono state sanzionate per diverse violazioni che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo superiore ai 6 mila euro. Per due moto d’acqua, in particolare, è stato disposto anche il sequestro amministrativo, poiché in un caso veniva accertata la navigazione in assenza del previsto certificato di assicurazione ed in un secondo caso il conduttore navigava con l’acquascooter nonostante non avesse mai conseguito la patente nautica obbligatoria per la condotta del mezzo.

Via terra sono proseguiti i controlli da parte dei militari agli stabilimenti balneari nell’ambito dell’operazione Mare e Laghi sicuri 2025, finalizzati al rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di sicurezza contenute nella secifica ordinanza di sicurezza. Complessivamente sono stati sanzionati 4 stabilimenti balneari in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto per mancanza di dotazioni sanitarie obbligatorie e per l’assenza delle previste postazioni di salvataggio. Nel complesso le sanzioni irrogate a carico dei titolari degli stabilimenti balneari ispezionati superano i 4 mila euro.