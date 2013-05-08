Controlli ad alto impatto nel crotonese: sanzionato un ristoratore

Le areee urbane di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina sono state attenzionate, nei giorni scorsi, da una serie di controlli ad alto impatto svolti dalla Polizia su richeista della Questura di Crotone, che ha attenzionato i controlli a soggetti con precedenti ma anche il contrasto allo spaccio ed ai reati più comuni.

Complessivamente, sono stati identificati 815 soggetti (161 dei quali già noti alle forze dell'ordine) e controllati 391 veicoli, a seguito dei quali sono state elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Controllato anche un esercizio commerciale ubicato sul lungomare di Cirò Marina - un ristorante - all'interno del quale sarebbe stato scoperto il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previsto dall'Haccp. Motivo per il quale, dopo l'identificazione, è scattata una sanzione da 2 mila euro.