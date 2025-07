Estate sicura nel crotonese: attenzionati lungomari e luoghi della movida

Un imponente servizio di controllo è stato eseguito nelle scorse ore a Cirò Marina, dove hanno operato gli agenti della Questura di Crotone, tra cui il personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos e della Stradale.

L’obiettivo, come definito dal questore Renato Panvino, è stato quello di prevenire e reprimere qualsiasi evento criminale, in particolare lo spaccio di droga, ma anche di controllare i pregiudicati sottoposti ai domiciliari ed i sorvegliati speciali.

Il bilancio in sintesi

Al termine, il bilancio è particolarmente significativo: 160 le persone identificate, di cui 37 positive nella banca dati Sdi e 19 stranieri ed extracomunitari (risultati regolari). Sono stati 16 i controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 82 quelli a veicoli; 6 le contestazioni al Codice della Strada per non aver esibito il libretto e per la mancanza delle cinture di sicurezza; ispezionati, infine, tre esercizi commerciali ed elevate altrettante sanzioni amministrative.

Ad Isola e Crotone

I controlli sono stati estesi anche al lungomare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, rinomata località turistica e balneare, dove sono state identificate 50 persone, di cui 5 positive; e a Crotone, dove Volanti e Pattuglie Appiedate hanno attenzionate le aree della movida identificando 289 persone (di cui 71 positive) e controllando 163 veicoli.