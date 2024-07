Aumento dei controlli nel crotonese: sanzioni, denunce e segnalazioni

Non solo Crotone. I Carabinieri, presenti in tutta la provincia, grazie al presidio garantito dalle Stazioni anche nei paesi più piccoli, assicurano la costanza del servizio ai cittadini anche nel periodo estivo.

Oltre alla prevenzione di furti e truffe, recentemente rinforzata, che proseguirà con appositi incontri con la popolazione, ai controlli contro l’abusivismo degli allacci alla rete idrica, al potenziamento dei servizi nei luoghi della “movida”, quindi il lungomare del capoluogo e le località turistiche di maggiore affluenza, che in questi giorni si stanno sempre più popolando di turisti, in attesa dell’inizio degli spettacoli e dei concerti che inizieranno a breve, la vigilanza è assicurata anche negli altri centri urbani.

I militari, in particolare quelli delle Stazioni della valle del Neto, con il supporto della sezione radiomobile del Nucleo Operativo, hanno aumentato le attività proprio nella zona, e in particolare a Rocca di Neto, dove la stagione estiva non fa affatto segnare una diminuzione nelle presenze.

In una sola serata i militari hanno controllato più di 100 persone e 70 veicoli, elevando 9 sanzioni per violazioni al codice della Strada, tra le quali la guida senza patente, la mancata copertura assicurativa, il non utilizzo della cintura di sicurezza o utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida.

E' stato inoltre segnalato alla Prefettura un giovane trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacente. Un altro uomo è stato invece denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.