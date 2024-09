Crotone, pizzicato ad abbandonare degli ingombranti ai cassonetti: sanzionato

La presenza di numerose fototrappole installate dal Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone è oramai cosa nota, ma nonostante ciò c'è sempre qualcuno che pensa di poter abbandonare dei rifiuti ingombranti ai cassonetti a bordo strada.

Nei giorni scorsi, un uomo è stato identificato e sanzionato proprio in tale frangente, ripreso dalle telecamere installate in località Farina. Nel mentre, proseguono anche i controlli in borghese degli agenti, che hanno portato a diverse altre sanzioni nel centro storico cittadino per dei conferimenti fuori orario o per l'abbandono dei sacchetti al di fuori dei cassonetti.