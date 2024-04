Crotone, i controlli ambientali non vanno in vacanza: sanzioni anche a Pasqua

Proseguono anche durante le festività pasquali i controlli del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone, che grazie alle diverse fotocamere installate in vari punti della città continuano a cogliere sul fatto tanti cittadini non proprio rispettosi dell'ambiente nè della civile convivenza.

Questa volta una delle fototrappole installata nei pressi del centro cittadino ha immortalato un uomo intento a scaricare diversi materiali inerti per terra, nelle vicinanze dei cassonetti. L'uomo è stato facilmente identificato e sanzionato.

I controlli proseguiranno costantemente non solo tramite le fototrappole, ma anche grazie a diversi argenti in borghese: il tutto per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti e di ingombranti sulle strade cittadine.