In hotel senza mai pagare il conto, arrestato presunto truffatore seriale

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Cosenza ha rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari, sui ordine del Gip del Tribunale di Perugia, un 37enne della provincia di Crotone ritenuto un truffatore seriale, e che è stato anche deferito per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita.

Secondo gli investigatori, l’uomo, in città da una decina di giorni, dopo aver alloggiato in alcune strutture ricettive del capoluogo bruzio e della vicina Rende, sarebbe sparito senza saldare il conto.

Dopo una chiamata al 113 è intervenuta la Squadra Mobile che ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza di uno degli hotel interessati, mettendosi subito sulle tracce dell’uomo.

Nel frattempo, attraverso le banche dati delle forze di Polizia, si è accertato che il 37enne fosse destinatario del provvedimento restrittivo emesso dal Gip del capoluogo umbro e mai eseguito perché l’uomo si era reso irreperibile da almeno un mese.

Gli agenti, seguendo le dinamiche degli spostamenti del soggetto, si sono recati in alcune strutture ricettive della zona e, nel giro di pochissimo tempo, lo hanno rintracciato in un hotel della città.

Il trentasettenne, senza documenti, è stato portato in questura per l’identificazione e, dopo tutti i relativi adempimenti, accompagnato nella sua abitazione, nella provincia di Crotone, per essere posto ai domiciliari.