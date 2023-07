Domenica di sangue. Auto contro un albero: muore un 16enne, altri tre feriti gravi

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle otto, sulla provinciale 172/2, lungo il rettilineo che collega i comuni di Borgia e Girifalco.

Coinvolta nel sinistro una sola auto, un Fiat Punto che, per cause che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro un albero.

Nell’utilitaria viaggiavano quattro persone, tra cui un minorenne, un 16enne che purtroppo è deceduto. Rimaste ferite gravemente, invece gli altri tre occupanti, estratti dalle lamiere contorte dell’abitacolo dai vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro, intervenuti immediatamente, che li hanno poi affidati ai sanitari del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento nell’ospedale del capoluogo di regione effettuato con due ambulanze ed un elisoccorso.

Si attende ancora l’arrivo del medico legale e l’autorizzazione del magistrato di turno per procedere alla rimozione della salma. I Vigilfuoco, intanto, hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed a cui toccherà ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.