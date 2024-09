Scontro tra due auto, una finisce contro un muro: muore 51enne nel catanzarese

Tragico incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, nel catanzarese dove una persona ha purtroppo perso la vita. Due le vetture coinvolte nel sinistro, una Peugeot 208 ed una Fiat 124 Spider, scontratesi che verso le 18:20 di questa sera si sono scontrate sulla Strada provinciale 172, nel comune di Borgia, nel catanzarese.

Ad avere la peggio l’automobilista alla guida della Fiat, un uomo di 51 anni. Da quanto appreso la sua vettura, dopo l’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è andata impattare violentemente contro un muro adiacente la sede stradale, non lasciando scampo al malcapitato.

Inutili gli immediati soccorsi del Suem 118, intervenuto sul posto anche con un’eliambulanza. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed i vigili del fuoco giunti dalla sede centrale di Catanzaro. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal CSE dei Vigilfuoco Francesco Rosi.