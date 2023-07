Tragedia a Gerocarne, 70enne muore in incidente stradale

Non c'è stato nulla da fare per Antonio De Pace, settantenne morto quest’oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 60 che collega Soriano Calabro e Gerocarne, nel vibonese. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ed ha coinvolto due auto, una Fiat Panda ed uno suv Kia Sportage, che procedevano in direzione opposta.

Un frontale, dunque, che non ha lasciato scampo all’uomo originario della vicina frazione di Ciano ma residente da tempo a Torino, da qualche giorno in regione per trascorrervi l’estate insieme alla moglie e che viaggiava sulla Panda.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato: troppo gravi le ferite riportate.

Presenti anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che indagano ora per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Le due auto si sarebbero scontrate nei pressi di un ponte. In stato di shock il guidatore dell'altro mezzo, un uomo originario di Gerocarne ma che vive a Soriano, portato in ospedale, a Vibo, per accertamenti.