Controlli nel catanzarese, cinque denunce per vari reati

I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno svolto dei servizi straordinari concentrandosi sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali ed in questo contesto hanno portato a termine dei risultati operativi.

Ad esempio, sono stati deferiti in stato di libertà tre soggetti, un 43enne, un 39enne e una 38enne, tutti originari del capoluogo e residenti uno in Borgata Poggetto (Livorno) e due a Sellia Marina e poiché in città nonostante fossero gravati da un foglio di via obbligatorio per tre anni emesso dal Questore.

Segnalati poi alla Prefettura, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 54enne e un 57enne di Vallefiorita: durante un controllo sono stati sottoposti a perquisizione e trovati con della marijuana e della cocaina.

I Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente, con recidiva, un 27enne del posto che aveva già commesso la stessa violazione lo scorso 6 giugno.

Deferito ancora e sempre in stato di libertà un 36enne di Maida che perquisito aveva un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm.

Infine, denunciato in stato di libertà un 66enne di Catanzaro, per guida in stato di ebrezza: ad un controllo presentava un tasso alcolemico superiore alla legge, ovvero di 1,79 G/L.