Controlli a Cosenza: identificate oltre 2300 persone, undici quelle denunciate

Ben 117 posti di controllo sul territorio nel corso dei quali sono state identificate 2338 persone e verificati 1436 veicoli; contestate 391 infrazioni al Codice della Strada, con 9 auto sottoposte a sequestro amministrativo e 19 documenti di circolazione ritirati; eseguite infine delle perquisizioni così come diversi controlli amministrativi nella attività commerciali.

Sono questi i numeri delle attività sul campo effettuate nella settimana che sta per finire dagli uomini della polizia di Stato di Cosenza e provincia: attività che ha portato anche alla denuncia di undici persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati come la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, i maltrattamenti in famiglia, la truffa, il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, il disturbo alla quiete pubblica, la guida senza patente e l’illecita occupazione di aree demaniali.

Nel dettaglio, la Squadra Mobile bruzia, insieme a quella di Catanzaro ed ai colleghi del Commissariato di Corigliano-Rossano, ha rinvenuto e sequestrato più di 800 piantine di marijuana impiantate in vasi di plastica, 21 piantine essiccate e 13 sacchi di plastica contenti circa 130 kg di marijuana, oltre al materiale pe la produzione e confezionamento dello stupefacente. L’immobile dove è stato ritrovato il tutto è stato posto sotto sequestro penale.

Denunciato in stato di libertà, inoltre, uno studente universitario per detenzione di marijuana e hashish: col supporto delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, sono stati passati al setaccio gli alloggi degli studenti dell’Università della Calabria e, all’interno di uno di questi è stata rinvenuta la droga oltre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La Volante, ha invece fermato un’autovettura con due soggetti a bordo, entrambi con numerosi precedenti penali e che, perquisiti, all’interno della loro auto avevano un coltello da cucina della lunghezza di 20 cm, due cacciaviti ed una forbice da elettricista. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e violazione per guida senza la patente perché revocata.

Denunciato in stato di libertà anche il titolare di un locale di ristorazione a cui si contesta il disturbo alla quiete pubblica, avendo diffuso la musica ad alto volume.

Ancora la Volante ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due persone, anch’esse con diversi pregiudizi di polizia ed indosso ad uno di loro è stata rinvenuta della cocaina confezionata in involucri termosaldati: l’uomo è stato segnalato pertanto all’Autorità Amministrativa. Nell’abitazione dell’altro soggetto, invece, dopo una di perquisizione, sono stati trovati alcuni proiettili che erano in un mobile della cucina: al termine degli accertamenti è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.

Nel corso di un accertamento nei confronti di un soggetto che aveva tentato di eludere i controlli di polizia, gli è stato trovato un involucro in cellophane contenente cocaina, per la quale è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.

Il Commissariato di Corigliano-Rossano, insieme al personale della Capitaneria di Porto locale, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico del titolare di un lido balneare ubicato nello stesso comune, per aver violato le norme previste dal codice della navigazione, relativamente all’occupazione di aree demaniali.

Gli uomini del Commissariato di Paola hanno invece denunciato in stato di libertà un individuo per atti persecutori nei confronti della moglie, sottoposta a svariati comportamenti vessatori.

L’Ufficio Immigrazione della Questura, invece, ha proceduto alla consegna di 88 permessi di soggiorno, eseguendo anche tre Ordini di Espulsione e un accompagnamento nel Centro di Permanenza per Rimpatrio.

Gli specialisti della Divisione Anticrimine, infine, hanno individuato alcuni soggetti ritenuti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore, in questa settimana, ha emanato dieci avvisi orali.