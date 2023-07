Formiche in cucina e lavoratori senza visita medica, multato lido del crotonese

Una verifica eseguita in un lido balneare di Cirò Marina, ha portato a riscontrare che lo stesso impiegasse diversi lavoratori che non avevano eseguito la prevista visita medica e l’esistenza di condizioni d’igiene precarie all’interno della cucina, dove sono state trovate diverse formiche.

Al termine della verifica, il titolare della struttura è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per la “mancata sottoposizione alla prevista sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti” e sono state comminate contestualmente delle sanzioni per un totale di circa seimila euro.

L’attività, che si inserisce nel contesto della nota operazione “Wave”, è stata condotta Carabinieri del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale e dei Nuclei Ispettorato del Lavoro del capoluogo pitagorico e Antisofisticazione e Sanità di Cosenza, coadiuvati dai militari della Capitaneria di Porto pitagorica e dell’Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina.