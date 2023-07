Incontri divini nel borgo antico di Cirò: combinazione perfetta tra vino, arte e cultura

L'appuntamento più atteso dagli appassionati dell'universo vino, arte e cultura sta per ritornare: sabato 12 agosto “Incontri DiVini nel Borgo Antico” celebrerà la sua IX edizione, trasformando una semplice sera d'estate in un viaggio emozionante tra le bellezze naturali e culturali della Cirò vinicola, immergendosi in un’atmosfera autentica del vecchio borgo e lasciandosi affascinare dalla magia del cielo stellato.

Più di 30 cantine calabresi ci accompagneranno in questa avventura dedicando ai presenti esperienze enogastronomiche uniche che, accompagnate da arte e musica, celebreranno la ricchezza e la bellezza di Cirò, nel crotonese.

Degustazioni, food, spettacoli, esibizione, mostre artistiche, momenti di intrattenimento, tutto sotto il meraviglioso cielo Cirotano, tra le viuzze e le piazze dell'antico paese.

Saranno cinque le band musicali che allieteranno il pubblico, ovvero: Angelo Lamanna, Lazzaro Band, Panta Rei Band, Le ragazze del paese accanto, Otto più street band, Presente anche Radio Studio 97

Partecipare a “Incontri DiVini nel Borgo Antico” è molto semplice, basta acquistare il ticket in prevendita online o in loco direttamente il giorno dell'evento che darà la possibilità di ritirare nei punti di accoglienza, all'inizio del percorso, il calice con porta calice a tracolla e di degustare sei vini a scelta tra le cantine presenti.

“Consapevoli di offrire al grande pubblico dei winelovers e non solo un appuntamento che mette al centro qualità del vino, cultura, arte e bellezza di Cirò - afferma Pierluigi Murgi, presidente dell'associazione “Le Quattro Porte”, ideatrice dell'evento - L'estate cirotana non è più possibile senza ‘Incontri DiVini nel Borgo Antico’ e noi siamo orgogliosi di essere arrivati, nel corso degli anni, a questo straordinario successo. Dunque una serata degna di essere vissuta”.