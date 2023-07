Vibo. Scovate oltre 20 piante di cannabis durante una perquisizione, un arresto

Aveva ventidue piante di cannabis piantumate in dei vasi, per un totale di cinque chili ed una serie di strumenti per la coltivazione, oltre ad involucri di plastica contenente le dosi già pronte per la probabile vendita. Così un uomo, durante i controlli della Polizia sul monitoraggio della criminalità del territorio di Vibo Valentia - per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga - è stato pizzicato svolgere l'attività nella sua abitazione.



Gli agenti hanno sottratto tempestivamente l'ingente quantità di sostanza stupefacente che presto sarebbe altrimenti stata immessa nel mercato della droga vibonese. All’esito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, si svolgeva udienza che convalidava l’arresto svolto dalla Polizia.