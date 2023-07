Vibo, lo spaccio proseguiva anche ai domiciliari: trasferito in carcere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un uomo, già noto alle forze dell'ordine ed agli arresti domiciliari, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo l'esito di un controllo mirato svolgo dagli agenti sul territorio, che prosegue incessante.

Il soggetto era, per l'appunto, già stato tratto in arresto pochi mesi fa, quando la Squadra Mobile lo scoprì in possesso di circa mezzo chilo di marijuana destinata quasi certamente alla vendita. Posto ai domiciliari non avrebbe affatto accantonato l'attività di spaccio.

Ulteriori investigazioni infatti hanno spinto gli agenti ad effettuare un controllo ed una perquisizione presso l'abitazione del soggetto. In poco tempo sono stati rinvenuti 7 involucri contenenti sempre marijuana (per un peso complessivo di circa 60 grammi), occultati al di sotto di una tegola sulla quale si affaccia una finestra dell'abitazione.

Circostanze che hanno portato dunque ad un nuovo arresto per il soggetto, questa volta però trasferito per direttissima in carcere.