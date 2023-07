Dai domiciliari continua a spacciare, a casa gli trovano dosi di marijuana

Nonostante fosse già sottoposto ai domiciliari, dopo esser stato arrestato qualche mese perché trovato con ben mezzo kilo di marijuana, gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia sospettavano potesse ancora dedicarsi allo spaccio.

Un dubbio che non ha tardato a trovare conferma: gli agenti hanno infatti deciso di eseguire una perquisizione a casa dell’uomo dove sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana divisi in dosi pronte per la successiva vendita al minuto. Per il soggetto è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica del capoluogo napitino.

Inoltre, nel corso di altri servizi di pattugliamento del territorio da parte della stessa Squadra Mobile, due persone sono state pizzicate con della marijuana e per questo segnalate alla Prefettura per la detenzione ad uso personale.