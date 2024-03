Nascondeva in casa una serra indoor per la marijuana: un arresto nel vibonese

Aveva dedicato una parte della sua camera da letto in una vera e propria serra indoor per coltivare diverse piante di canapa, con tanto di sistemi di ventilazione e di riscaldamento. Lo hanno scoperto i poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, impegnati in un controllo lungo tutta la Costa degli Dei volto proprio al costrasto della vendita degli stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domestica (svolta lo scorso 6 marzo) gli agenti, coadiuvati dalla squadra cinofili, hanno rinvenuto la serra con all'interno diverse piante prossime alla fase di raccolta. Scoperti anche tre contenitori in vetro dotati di particolari sistemi per il sottovuoto, assieme a circa 350 grammi di marijuana già secca e pronta alla vendita e diverso materiale per il confezionamento.

Il tutto è stato sequestrato e per l'uomo sono scattate le manette, e dopo l'arresto è stato sottoposto all'obbligo di dimora ed al divieto di allontanamento nelle ore notturne.