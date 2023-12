Joppolo, scoperta vasta coltivazione di marijuana: due arresti

Due persone sono state arrestate nella giornata di ieri, 18 dicembre, al termine di una meticolosa indagine svolta dalla Procura di Vibo Valentia al fine di contrastare la produzione di sostanze stupefacenti ed il successivo spaccio. L'attività, svolta dagli agenti della Squadra Mobile e del posto fisso di Tropea, si sono concentrate su due soggetti già attenzionati da precedenti indagini.

Nel mese di ottobre, infatti, erano state eseguite una serie di perquisizioni e controlli nell'are di Joppolo, al fine di individuare eventuali coltivazioni in aree rurali. Attività che aveva portato alla scoperta di un'estesa produzione di canapa indiana composta da circa 800 piante in essiccazione in un'area disabitata, per un peso complessivo stimato in circa 8 chili di marijuana.

Oltre alla droga, però, gli agenti hanno rinvenuto anche 94 cartucce calibro .12 special ed 1 caricatore vuoto per pistola, assieme ad un kit per la pulizia delle armi. Rinvenimento che ha fatto scattare una serie di maggiori controlli su tutta l'area: grazie ad alcune telecamere di pubblica sicurezza è stato possibile così notare alcuni spostamenti sospetti da parte dei due indagati, che già a partire dal mese di agosto si recavano con una certa frequenza sui luoghi.

Proprio tramite le videoregistrazioni è stato possibile notare il trasporto di alcuni attrezzi per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, ma anche il recupero di un fucile parzialmente avvolto in un sacco, che è stato prelevato e trasferito altrove. Circostanze che, una volta accertate, hanno fatto scattare gli arresti: uno degli indagati è finito in carcere mentre l'altro ai domiciliari.



Disposto anche il sequestro dello stabile disabitato usato come base. A seguito di controllo, inoltre, sono stati rinvenuti altri 1,8 chili di marijuana divisi in sei sacchi assieme ad una bilancia di precisione, trovati nelle adiacenze dell'abitazione di uno dei due coinvolti.