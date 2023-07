Carambola di tre auto sull’A2: un ferito nel reggino

Tre auto si sono scontrate, nella tarda mattinata odierna, mentre procedevano verso Reggio Calabria lungo l'Autostrada A2. Lo scontro è avvenuto all'interno della galleria Monacena, tra gli svincoli di Scilla e Santa Trada, al chilometro 423,4.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Tutti e tre i mezzi procedevano nella stessa direzione, e fortunatamente il bilancio è di un solo ferito. Sul posto, oltre al personale medico del 118 e le forze dell'ordine, anche personale dell'Anas per ripristinare al più presto la viabilità.