Catanzaro. “Sapore di mare” si aprirà con la Sagra del tonno e Tammurriata Nera

Non solo buon cibo e buon vino per la prima edizione di Sapore di mare, la cinque giorni dedicata ai prodotti del mare, organizzata dalla associazione Carpe Diem e realizzata grazie alla Presidenza del Consiglio regionale, Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, la Pro loco.

Dal 10 al 14 agosto, nell’area del Porto di Catanzaro, in quello che sarà il villaggio di Sapore di mare, coloro che parteciperanno alle sagre e degustazioni in programma – ci sarà anche la Fiera enogastronomica -, potranno assistere ogni sera a uno spettacolo musicale dal vivo.

Nel villaggio sarà infatti allestita anche un’area dedicata ai concerti. Andiamo a conoscere il primo degli ospiti che si esibiranno a Catanzaro: il 10 agosto, dopo l’attesa Sagra del tonno, ad aprire “le danze” sarà una imponente band, una vera e propria orchestra popolare, la Tammurriata Nera. Si tratta di una numerosa formazione calabrese che da qualche tempo si esibisce per oltre due ore di concerto – lo farà anche a Sapore di mare -, eseguendo le canzoni più importanti della musica napoletana, stilizzate alla maniera di Renzo Arbore e della sua Orchestra italiana.

I componenti di Tammurriata Nera sono: Martino Coppola, voce solista; Mara Franconieri, voce solista; Luca Leone, voce; Peppe Pesola, voce e mandolino; Orazio Salemi, chitarra e voce; Sergio Turcomanni, chitarra; Fernando Pelaggi, chitarra e mandolino; Gianfranco Corrado, fisarmonica, clarinetto e voce; Antonio Gallelli, piano e tastiere; Salvatore De Marco, basso e voce; Renato Scarfone, percussioni; Massimiliano Murfone, percussioni, Gianfranco Caroleo, batteria e voce; Gabriella Parrottino , regia palco; Lisa Capalbo, regia video. Inoltre, nel corso della serata, l’orchestra consegnerà un premio al noto cantante catanzarese Mimmo Mancini per la splendida carriera artistica.

Per quanto riguarda le altre giornate di Sapore di mare, il programma prevede: l’11 agosto Sagra del cuoppo e concerto di Mario Venuti; il 12 agosto ci sarà la prima delle due Serate di Degustazione, per la musica dal vivo ci sarà il concerto di Sergio Cammariere; il 13 agosto sarà il turno della Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta, mentre per la musica, per Porto a Sud, ci sarà l’esibizione di Joe Bastianich e la Terza Classe; per la serata conclusiva, il 14 agosto, è prevista la seconda Serata Degustazione, con ospiti quelli della Orchestraccia di Radio 2 Social club, in chiusura ci sarà un imponente spettacolo pirotecnico. Per tutte le serate di Sapore di mare, saranno allestiti nell’area del porto gli stand degli espositori della Fiera enogastronomica.