La Cciaa di Cosenza premia migliori articoli e servizi audiovisivi che raccontano il territorio

La Camera di Commercio di Cosenza indice la terza edizione del Premio giornalistico internazionale “Terre di Calabria”. Il Premio, istituito nel 2017, si configura come strumento di marketing e promozione del territorio cosentino e delle sue eccellenze paesaggistiche, produttive e culturali. L’obiettivo è ribaltare i racconti distorti e concentrati solo sui problemi che affliggono la provincia, dando voce a nuove narrazioni che mettano in primo piano l’unicità del territorio, sito esattamente al centro del mar mediterraneo e crogiolo perfetto di storie e culture variegate.

Il concorso, che intende premiare i migliori articoli pubblicati per categoria, è rivolto ad un’ampia platea di giornalisti di fama nazionale ed internazionale che presenteranno narrazioni riguardanti il patrimonio artistico culturale, i luoghi e le produzioni calabresi.

Il Premio si articola in due sezioni: Sezione Articoli fotogiornalistici: pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, fra il 01/01/2023 e il 15/09/2023 che abbiano “raccontato” prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale della Provincia di Cosenza; Sezione servizi radio-tv: andati in onda su emittenti e piattaforme nazionali o internazionali, fra il 01/01/2023 e il 15/09/2023, che abbiano “raccontato” prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale della Provincia di Cosenza.

Cinque invece le categorie degli articoli/servizi giornalistici ammessi a concorso:Premio per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa estera (articolo fotogiornalistico scritto da giornalista straniero su testata estera); Premio per il miglior articolo fotogiornalistico per la stampa italiana (articolo fotogiornalistico scrittoda giornalista italiano su testata italiana); Premio per il migliore servizio radio-tv per la stampa estera; Premio per il migliore servizio radio-tv per la stampa italiana; Premio della Giuria (apposito premio conferito dalla Commissione ad una candidatura risultata particolarmente meritevole).

Le selezioni saranno condotte da una Commissione nominata dalla CCiaa, composta da esperti nella materia del concorso. Gli articoli e i servizi audiovisivi candidati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 settembre a mezzo posta tradizionale all'indirizzo Camera di Commercio di Cosenza, Via Calabria,33 – 87100 Cosenza (Italia) – specificando sulla busta “Candidatura Premio “Terre di Calabria” terza edizione 2023", oppure per email all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando in oggetto “Candidatura premio Giornalistico Terre di Calabria – terza edizione -2023".

Gli articoli o servizi dovranno esser accompagnati da scheda di partecipazione debitamente compilata e curriculum vitae dell’autore.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio all’indirizzo https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/premio-giornalistico-internazionale-%E2%80%9Cterre-di-calabria%E2%80%9D-terza-edizione-%E2%80%93-anno-2023 oppure telefonando ai numeri 0984.815.254 – 0984.815.265.