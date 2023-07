A Diamante l’atteso concerto neomelodico di Nico Desideri

Un concerto per rendere omaggio alla Città di Napoli e allo storico e forte legame che la unisce a Diamante, con uno tra i protagonisti più seguiti della musica neomelodica partenopea: Nico Desideri.

L'appuntamento è per venerdì 4 agosto alle ore 22.00 in Piazza Mancini. Un evento già atteso che vedrà a Diamante un interprete storico della musica napoletana e non solo, particolarmente amato dal pubblico e autore fin dagli esordi di tanti album e brani di successo.

Tra questi ricordiamo sicuramente il singolo “Made in Napoly”, cantato assieme al notissimo rapper Clementino: un vero e proprio tormentone nazionale che ha ottenuto milioni di visualizzazioni su Youtube.

L’invito a tutti è a partecipare, con Nico Desideri, a questa festa di musica e melodie per trascorrere una serata in serenità e allegria per abbracciare insieme in amicizia la meravigliosa città di Napoli.