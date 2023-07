Nocera Terinese, a fuoco il balcone di un’abitazione. In azione i pompieri

Nella prima mattina di oggi, sabato 29 luglio - due minui dopo le 7 - una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta per un incendio divampato in un'abitazione a Nocera Terinese, in via Cavour.

Le fiamme hanno interessato solo il balcone dell'appartamento, bruciando l'unità esterna del condizionatore e materiale di vario genere. L'intervento dei pompieri è valso alla messa in sicurezza di due bombole di gpl che erano sul terrazzo e venivano utilizzate per alimentare il piano cottura e per il riscaldamento dell'acqua, e alla completa estinzione delle fiamme, evitando così che le stesse si propagassero all'interno della casa.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. L'origine del rogo sarebbe di natura accidentale.