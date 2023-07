Luzzi, i rifiuti finivano bruciati all’aperto: nei guai tre dipendenti comunali

Tre persone sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri di Luzzi: si tratta di altrettanti dipendenti comunali, di età compresa tra i 61 ed i 63 anni, colti sul fatto mentre bruciavano dei rifiuti precedentemente raccolti dalle strade del paese.

Ad attirare l'attenzione dei militari una densa nube di fumo scuro avvistata in prossimità dello stadio comunale, in contrada Gidora. Insospettiti, i militari si sono prontamente recati sul posto scoprendo così il trio intento a dar fuoco a rifiuti di varia natura.

Oltre alle sterpaglie precedentemente rimosse dal piazzale dello stadio, sono state scoperte anche diverse bottiglie, lattine, vetri, oggetti in plastica e rottami ferrosi.

Per i militari non solo un danno ambientale (ed una possibile situazione di pericolo per i concittadini), ma anche una situazione potenzialmente pericolosa visto l'elevato rischio di incendi.