Tirocinanti ministeriali, Tavernise (M5S): “Inaccettabile presa in giro. Urge soluzione”

"Bisogna dare risposte immediate agli oltre 200 tirocinanti ministeriali presi in giro dal centrodestra al governo. Sulla loro pelle si sta giocando una partita vergognosa e irresponsabile. Una lotta tutta interna alla maggioranza che ha come risultato primario l'umiliazione di questi lavoratori e delle loro famiglie".

A scriverlo il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Davide Tavernise.

"Caso emblematico - continua il pentastellato - la bocciatura della proposta emendativa 12.6 al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025″ (1239), a firma Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Giovanni Arruzzolo (Forza Italia) e Domenico Furgiuele (Lega)".

"Emendamento bocciato in Commissione dal centro destra, che ha trovato invece il voto favorevole e responsabile del Movimento 5 Stelle. Le contraddizioni di questa maggioranza - precisa - si continuano ad abbattere irrimediabilmente sui lavoratori, ormai alla mercé del caso e del ricatto sociale, senza più garanzie e prospettive di futuro. Auspico una risoluzione immediata e positiva di questa vertenza, in maniera civile e senza ulteriori fraintendimenti", conclude Tavernise.