Soccorso Alpino Calabria e Gruppo Scout Cosenza 1: giornata formativa

Durante la scorsa settimana, i tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello e il vicepresidente Vicario del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria hanno incontrato, in località Macchia di Pietro - Parco Nazionale della Sila - il Gruppo Scout Cosenza 1 per trascorrere insieme una giornata formativa e dimostrativa dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di sensibilizzare sull’importanza di vivere la montagna con prudenza e consapevolezza, fornendo gli strumenti e le conoscenze utili per affrontare le sfide e i pericoli che questo affascinante ambiente può presentare.



Con questa consapevolezza, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci) hanno riavviato la loro collaborazione per promuovere le principali informazioni per la sicurezza in montagna.



Si è, inoltre, parlato di GeoResQ, l'app gratuitache durante le attività outdoor dà la possibilità di inviare un allarme direttamente al Cnsas, comunicando posizione e percorso.

Facciamo presente che GeoResQ non è un servizio di emergenza e non sostituisce in alcun modo il Numero Unico Europeo per le Emergenza (Nue) 112 e/o il numero dei Servizi di urgenza ed emergenza medica e sanitaria 118 e/o altri numeri di emergenza e/o pubblica utilità.