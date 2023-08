Sdraio “segnaposto”, ancora sequestri sulle spiagge di Soverato

Proseguono le operazioni di controllo del territorio per evitare comportamenti scorretti da parte degli utenti del mare che, con scarso senso civico, installano in maniera permanente attrezzature da spiaggia per avvicinarsi quanto più possibile alla battigia. Un atteggiamento che compromette il corretto ed il libero utilizzo della spiaggia pubblica e va pertanto scongiurato.

In questo contesto, e nell’ultima settimana, la Guardia Costiera di Soverato ha sequestrato un totale di 489 di queste attrezzature balneari lasciate incustodite sulle spiagge libere di Guardavalle e Santa Caterina dello Ionio.

Gli attrezzi - tra cui lettini, ombrelloni, sdraio e simili - si aggiungono ai 784 rimossi la settimana scorsa portando così a 1273 il numero totale sequestrati in questa stagione balneare.

Il tutto è stato affidato in custodia giudiziale alle amministrazioni locali nella cui giurisdizione ricadono le aree di demanio interessate. Le operazioni di polizia marittima continueranno nei prossimi giorni per scoraggiare i comportamenti illeciti.