Brutto scontro tra un’auto ed una moto, muore il centauro

Uno scontro tra due mezzi, un’auto, una Fiat Punto, ed una moto, una Bmw di grossa cilindrata, ha provocato la morte del centauro -il 35enne Ivan Rubino - che, una volta soccorso ed affidato ai sanitari del Suem 118, era stato stato trasferito immediatamente in ospedale in condizioni gravi e dove è poi deceduto.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:20, in via Conti Falluc, nella zona sud di Catanzaro. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre alle ambulanze, anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, evitando ulteriori pericoli dovuti alla fuoriuscita di carburante provocata dall’impatto.

Presente anche la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza ed a cui spetterà riscostruire l’esatta dinamica del sinistro.