Tragedia a Miglierina, si ribalta mentre guida il trattore: morto 75enne

Non c'è stato nulla da fare per un settantacinquenne di Miglierina, rimasto vittima di un drammatico incidente durante dei lavori in campagna. L'uomo - A. C. le iniziali - pare si trovasse alla guida del suo trattore quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato finendo schiacciato dal mezzo.

Il dramma si è consumato nell'agro di località Palombara, e nonostante il pronto intervento del personale medico del 118 e l'attivazione dell'elisoccorso non è stato possibile far altro che constatare il decesso del malcapitato. Indagano ora i Carabinieri per tentare di ricostruire l'accaduto di quello che sembra essere un ennesimo incidente mortale sul lavoro.