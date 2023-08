Crotone. Controlli negli stabilimenti balneari: risanzionato un lido, multati altri due

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Crotone hanno eseguito un controllo in un stabilimento balneare a Belcastro, già verbalizzato nei giorni scorsi con una sanzione e diffidato a ripristinare le condizioni di sicurezza, dopo che erano state accertate dai militari delle gravi carenze.

Una nuova verifica nella struttura che ha fatto scattare un altro verbale per la mancanza dell’assistente bagnanti e, di conseguenza, anche una denuncia per non aver provveduto a sanare le deficienze oggetto della precedente diffida.

In altri due stabilimenti balneari ispezionati, poi, lungo il litorale di Cirò Marina, sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre tremila euro, tenuto conto che, nel primo sono state accertate delle carenze sulle dotazioni di sicurezza e, nel il secondo, sono state rilevate irregolarità amministrative legate al titolo concessorio, in pratica un subingresso non autorizzato nella concessione demaniale marittima.