Rossano, ampia partecipazione per la Beata Vergine Maria Stella del Mare

Tanti cittadini e fedeli hanno partecipato ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria “Stella del Mare” al Lido Sant'Angelo di Rossano. Dal 4 al 6 agosto si è dato vita al triduo delle celebrazioni religiose organizzate e promosse dal parroco, Don Mimmo Laurenzano, con la preziosa collaborazione dei parrocchiani e dei turisti che ogni anno si raccolgono attorno alla Vergine del mare in località Sant’Angelo per onorarla.

La prima domenica di agosto, come di consueto, la città di Corigliano-Rossano dedica una festa alla Beata Vergine Maria “Stella del Mare”. Venerdì 4 agosto Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Maurizio Aloise e concelebrata dai sacerdoti della Diocesi. Sabato 5 agosto Santa Messa presieduta da don Gino Esposito (Parroco della concattedrale di Cariati). Domenica 6 agosto Santa Messa presieduta da Don Agostino De Natale (Parroco di Cropalati) ed a seguire la tradizionale Processione in direzione Momena lungo il litorale rossanese.

La Processione è stata animata dall’Unitalsi Diocesana (presente anche Don Agostino Stasi responsabile del servizio per quanto riguarda la pastorale delle persone con disabilità) ed è stata accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Corigliano-Rossano” diretta dal Maestro Pio Antonio Francesco Santella. L’illuminazione, invece, è stata realizzata dalla Ditta “Ledi Luce” di Corigliano-Rossano. Al termine della Processione, poi, ci sono stati i fuochi pirotecnici a cura della pirotecnica coriglianese di Cosimo Placonà in collaborazione con Antonio Golluscio.

Il parroco Don Mimmo Laurenzano, subito dopo la benedizione finale, ha voluto ringraziare il comitato e il coro parrocchiale, coloro i quali si sono prodigati nel portare in spalla il simulacro della Madonna lungo il percorso, i volontari dell'A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) della Sezione di Co-Ro, i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Corigliano-Rossano, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, ma anche i tanti parrocchiani e quanti hanno preso parte ai festeggiamenti religiosi in onore della Beata Vergine Maria “Stella del Mare” al Lido Sant'Anglo di Rossano.