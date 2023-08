Sellia. Gli trovano dosi di cocaina, arrestato per spaccio di droga

Un 31enne di Sellia Marina è stato sorpreso con 107 grammi di cocaina, suddivisi anche in dosi, e per questo arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione locale.

I militari, che lo hanno notato a bordo della sua auto all’interno di un terreno, mentre parlava con un altro soggetto, hanno deciso di eseguire un controllo ed è così che nella vettura hanno ritrovato un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 104 grammi di coca, 4 dosi della stessa del peso di circa 3 grammi ed una somma in contante di 805 euro.

La perquisizione è stata poi estesa anche ad un magazzino di proprietà dello stesso uomo soggetto, in cui sono stati trovati due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

In considerazione della ingente quantità di droga detenuta, che avrebbe consentito un guadagno nella vendita al dettaglio di circa 5 mila euro, e della modalità di confezionamento frazionato, per il 31enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Anche l’uomo che era con lui è stato controllato ritrovandogli due dosi di cocaina del peso complessivo di circa 1,2 grammi. Lo stesso è stato quindi segnalato alla Prefettura di Catanzaro come assuntore di stupefacenti.