Occhiuto candida la Calabria per ospitare l’epica sfida Musk-Zuckerberg

Elon Musk e Mark Zuckerberg

L’annunciato “combattimento” tra i super miliardari statunitensi dei social network, Elon Musk e Mark Zuckerberg, rispettivamente numero uno dell’ex Twitter ora “X” e di Facebook “Meta”, sta tenendo banco su tutti i media internazionali, ma dopo che i due contendenti hanno scelto come "ring" l’Italia, si fa avanti anche la Calabria.

Per l’epica sfida, infatti, il governatore Roberto Occhiuto propone la nostra regione: “a me l’idea di un ‘combattimento’ … da svolgersi in Italia … piace davvero tanto” dice il presidente della giunta, aggiungendo che “potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per rievocare la storia millenaria delle civiltà più antiche, per fare beneficienza, e per promuovere il territorio”.

Questa mattina così ha sentito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed ha ufficialmente candidato la Calabria ad ospitare l’evento mondiale.

“La nostra Regione, la culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola - storiche, culturali e sociali - per poter raccogliere questa sfida” ha affermato Occhiuto.