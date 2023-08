Ancora furbetti del posto in spiaggia, sequestrate 500 attrezzature da mare

Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, la Guardia Costiera di Cetraro, alle prime luci dell’alba di questa mattina, ha eseguito nei confronti di ignoti il sequestro di circa 520 attrezzature balneari di vario tipo, tra cui ombrelloni, tende, tavolini, sedie, sdraio e lettini, che occupavano abusivamente le spiagge di Belvedere Marittimo.

Il tutto, in violazione delle ordinanze comunali che vietano di lasciare alcunché lungo il litorale dopo il tramonto, aveva occupato l’intera battigia per giorni, evidentemente utilizzati come “segnaposti”, ovvero per assicurarsi un posto in prima fila sempre agli stessi bagnanti, impedendo però e così la libera fruizione dell’arenile alla restante parte della cittadinanza.

L’attività della scorsa notte ha consentito di restituire alla collettività circa 7mila metri quadri di spiaggia e si pone nel solco di quanto operato nei giorni scorsi nel comune di Cetraro dove, nel corso di un blitz, sono state sequestrate circa 150 attrezzature, liberando un’ampia area pari di 1.500 metri quadri.

Con l’avvicinarsi del ferragosto, periodo in cui si registra il maggiore afflusso di bagnanti lungo le spiagge e l’incremento delle attività diportistiche lungo la costa, la Guardia Costiera ne approfitta per ricordare a tutti gli utenti del mare di mantiene alto il livello di attenzione in materia di sicurezza, a tutto tondo, sia della balneazione che della navigazione, così da scongiurare possibili incidenti in mare.

Sin dal mese di giugno scorso, i militari di Cetraro e di Paola hanno effettuato così numerosi controlli a tutte le strutture balneari presenti nella fascia costiera compresa tra Belvedere Marittimo e Belmonte Calabro, rilevando diverse infrazioni alla recente ordinanza sulla sicurezza balneare di Circomare Cetraro ed elevando numerose sanzioni amministrative nei confronti dei diportisti sorpresi a navigare nelle acque riservate alla balneazione - ovvero a 150 mt dalla costa - o ormeggiate sottocosta.

La vigilanza della Guardia Costiera continuerà lungo tutto il litorale di competenza per tutta la stagione estiva, sia con l’impiego di pattuglie terrestri che con i mezzi navali assegnati, allo scopo di assicurare la salvaguardia della vita umana in mare ed il corretto utilizzo del pubblico demanio marittimo, nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubblica.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa 0982.971415 e 0982.999495, la casella di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .it e la casella pec Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. mentre, per le sole emergenze in mare, il Numero Blu 1530.