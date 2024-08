Flag “Perla del Tirreno”, positivo il primo bilancio: annunciati prossimi appuntamenti

Il Flag “La Perla del Tirreno”, guidato dal presidente Gabriella Luciani, traccia un primo bilancio più che positivo delle manifestazioni svoltesi ad agosto, e annuncia la partecipazione ai prossimi appuntamenti che si protrarranno - nell'ottica della destagionalizzazione turistica - fino al mese di settembre. Il Flag ha sostenuto finora numerose manifestazioni, esaltando le tradizioni marinare del territorio con un tocco di innovazione ed eleganza. Aspetti assolutamente in voga e in linea con la grande mole di lavoro istituzionale della Regione Calabria, in particolar modo dell'assessorato Agricoltura, caccia e pesca guidato dall'assessore Gianluca Gallo.

Il mese di agosto è iniziato con uno degli appuntamenti clou dell'estate calabrese: il Festival delle Alici del Tirreno Cosentino, svoltosi a Fuscaldo. La quattro giorni - più rinomata per il pesce azzurro - ha visto la presenza attiva del presidente e del Flag, promotore tra l’altro - oltre all'iconico allestimento dell'area istituzionale - del video mapping e di uno show cooking "influenzato" dalla cultura culinaria giapponese, vera novità dell'edizione 2024.

Il Flag è stato presente anche a San Nicola Arcella durante una delle kermesse cinematografiche più belle del litorale cosentino, nella quale è stato proiettato il cortometraggio Chi non si evolve si estingue dell'attore Fulvio Grosso, pescatore e uomo di mare, premiato durante la kermesse dal Flag, che omaggiato la propria passione per gli ormeggi in una serata davvero da incorniciare. Il Flag ha scelto anche di sostenere il Marea Summer Festival promosso dal circolo Auser di Paola. Tre tappe per una iniziativa incentrata sulla musica popolare e dj-set e sugli stand gastronomici anche di pesce: Belvedere Marittimo, San Lucido e Paola, location che hanno visto la promozione di uno show cooking e momenti di talk show, alla presenza delle istituzioni, dei curiosi e degli organi di informazione.

Il Flag ha anche lanciato - tra le grandi novità - eventi propri. Una mission che sarà ripetuta negli anni con sempre maggiore insistenza e incisività. Ad Amantea, in una cornice di pubblico imponente, il presidente Luciani e il suo staff hanno celebrato la marineria locale con la terza edizione di Itticus Festival. La voce narrante di Antonio Cima, le immagini e i video storici dei pescatori amanteani hanno commosso presenti e parenti. Le tappe sinora svolte sono state caratterizzate, oltre che da tavoli tecnici, anche dagli show cooking e dal salottino azzurro, dalla distribuzione di gadget del brand Azzurro di Calabria e dalle innumerevoli premiazioni. Targhe, oggettistica e vari tipi di accessori per premiare e rendere giusta memoria a chi ha dedicato la propria vita per il mare, dimostrando vicinanza alle famiglie dei pescatori scomparsi che tanto hanno dato al settore ittico. Bella la presenza alla Sagra della Grispedda di Paola, in località Fosse, con l'organizzazione di uno show cooking che ha unito il pescato azzurro con i prodotti tipici del posto.

Presente anche a Cetraro, nella diciottesima edizione della Sagra del Pesce. La festa locale ha catapultato nella cittadina tirrenica migliaia di presenti. L'area Flag ha rappresentato un punto di riferimento per istituzioni, residenti, turisti e curiosi, mentre lo show cooking promosso dagli chef Luca Maccari e Piero Antonuccio, ha creato, grazie al piatto "Eclisse Cetrarese" una fusion tra mari e monti. La stagione del Flag non è affatto conclusa. Fervono i preparativi dei prossimi eventi.Le tappe di Fiumefreddo Bruzio, Belvedere Marittimo, Belmonte Calabro e Cetraro, il 7 settembre sono in cantiere.

Una serie di appuntamenti accolti con entusiasmo dal presidente Luciani, che ha dichiarato: «Abbiamo realizzato, di comune accordo con gli enti, i comuni e la Regione Calabria, che ringrazio, una programmazione di primissimo livello. Abbiamo rimarcato e raccontato anche in chiave moderna e con tocco di brio, le nostre tradizioni, realizzando momenti di condivisione e unione con i territori. Sono particolarmente orgogliosa di vedere come questi eventi contribuiscano a valorizzare le risorse del nostro mare e a promuovere un turismo di qualità, che rispetta e protegge il nostro patrimonio naturale. Grazie a tutti per la stima e la vicinanza - conclude - che ci spinge ad andare avanti con entusiasmo. Ecco la Calabria che vogliamo vivere quotidianamente!».