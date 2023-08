Tragica vigilia di Ferragosto: scontro auto-moto, muore centauro 47enne

Un 47enne di Catanzaro, Salvatore Borrello, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere Lido del capoluogo, nel pressi del parco Gaslini.

Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi: un’utilitaria, una Peugeot alla cui guida vi era una donna, e una moto, una Honda. Ad avere la peggio proprio il centauro che è deceduto sul colpo.

Ferita la conducente dell’auto, che è stata soccorsa e portata in ospedale con un’ambulanza del 118, mentre i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 47enne. Sul luogo dell’incidente presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia ed i Carabinieri.