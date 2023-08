Sport e promozione del territorio. A settembre ad Amantea il Beach Summer Tour

Organizzado dalla Asd Beach&Volley il Beach Summer Tour Calabria 2023 sbarca ad Amantea il 16 e 17 settembre presso lo Sport Village, sulle splendide e rinomate spiagge tra localtà Coreca e località Tonnara, nei pressi del lido La Pecora Nera Beach.

Dopo il successo straordinario dello scorso anno con il "Beach Volley International League Calabria 2022", l'Asd di sice entusiasta di tornare in campo con un evento speciale a livello nazionale.

L’intento dell’associazione è dare continuità all’ormai tradizionale e costante realizzazione di eventi che negli ultimi 13 anni, se pur diversi tra loro, hanno permesso di esaltare l’immagine di Amantea e coinvolgere più parti del territorio comunale e molteplici associazioni.

Quest'anno il fulcro dell’evento sarà un torneo femminile che vedrà sfidarsi coppie rientranti nel circuito nazionale e internazionale, che giocheranno sia la mattina che il pomeriggio in una location allestita secondo un nuovo concept.

Ma il Beach Summer Tour non è solo beach volley. Grazie al supporto dell'associazione PlaySport, nei pomeriggi saranno organizzate esibizioni di powerlifting e, grazie allo staff dell’Asd Beach&Volley Amantea saranno promosse altre attività ricreative dedicate soprattutto ai giovani come tornei S3, camp, corsi, approfondimenti e contest sia prima che durante l’evento. Non mancheranno anche le esibizioni di ginnastica ritmica della Aurora Dance e soprattutto musica, dj set, party e intrattenimento.

L'obiettivo, dunque, è valorizzare l’immagine del territorio attraverso l’integrazione di attività sportive, culturali e sociali e promuovere lo sport come attrattore turistico e come strumento di aggregazione sociale e benessere psico-fisico.