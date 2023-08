Aggredisce e cerca di investire extracomunitario. 43enne finisce in carcere

Avevano ricevuto una chiamata di richiesta d'intervento da un uomo che si trovava in un locale sulla statale 106, nel comune di Isola Capo Rizzuto, comunicando che un cittadino straniero, in stato di agitazione, stava tirando dei sassi contro un veicolo in transito, causando pericolo alla circolazione stradale.

Così, i Carabinieri del posto, si sono prontamente recati sul luogo e, riportata la situazione alla calma, hanno identificato i soggetti presenti, iniziando a ricostruire i fatti, anche grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite.

Fin dai primi accertamenti, le indagini, hanno restituito un quadro diverso rispetto alla prima segnalazione. Dalle registrazione infatti, si è ricavato invece, che l'extracomunitario era prima stato aggredito con un bastone e a mani nude dall’italiano, e successivamente, quest'ultimo, avrebbe tentato di investirlo con la sua auto. A quel punto l’immigrato, aveva provato ad allontanare l’auto lanciandogli contro dei dei sassi.

Alla fine l’Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento di arresto nei confronti del soggetto italiano, un 43enne di Isola Capo Rizzuto, che al termine delle formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Crotone.